Главен съдия на срещата ще бъде Драгомир Драганов.
Жълто-черните ще опитат да прекъснат ужасната си серия срещу този съперник. В последните 5 мача между двата отбора "канарчетата" имат едно единствено реми и 4 загуби.
В двубоя от есенния дял на първенството Монтана спечели с 1:0 на стадион "Христо Ботев" на 12 септември 2025 г.
Тимът от Североизтока има още един успех над Ботев в Пловдив - с 2:1 на 07.09.2018, но в контролна среща.
Ремито пък е от преди 5 години също в Пловдив - 1:1 на 28.02.2021 г.
В последните два мача между двата отбора, които се играят на стадион "Огоста", домакините имат две победи, съответно с 2:1 и 3:1.
В състава на Ботев (Пд) се завръщат капитанът Тодор Неделев и Емерсон Родригес, които не играха при победата над Лудогорец с 2:1, тъй като са преотстъпени именно от тима от Разград.
Ботев (Пловдив) е на 11-о място във временното класиране с актив от 25 точки. Монтана е на последната 16-а позиция с едва 15 точки.
Plovdiv19261926
преди 1 ч. и 7 мин.
Цирка тръгва на път :))) С кой се паднахте за купата, индианци
