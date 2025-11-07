ИЗПРАТИ НОВИНА
Героят на Ботев: Сега е удобен момент да изчистим главите психически
Автор: Стойчо Генов 19:46Коментари (0)424
©
виж галерията
Героят на Ботев (Пд) Димитър Митков логично бе избран за Играч на мача при победата над Добруджа с 2:1. Нападателят, който влезе като резерва в 59-ата минута, вкара и двете попадения за "канарите".

Ето какво заяви Митков след края на мача на стадион "Христо Ботев":

Първа победа за нас като домакини. Доста дълго време я чакахме. Радвам се, че най-накрая тя дойде и оттук нататък се надявам да побеждаваме по-лесно.

Нов отбор сме, имаше психологически натиск, но знаехме, че с усърдна работа ще дойде нашето време.

Досега слушахме указанията на Иван Цветанов. Очакваме Димитър Димитров.

Паузата е удобен момент да се подготвим повече и да изчистим главите психически.

