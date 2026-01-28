ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев представи бившия съотборник на Меси, даде му фланелка с №10
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:06Коментари (4)1161
©
Ботев Пловдив финализира привличането на Емерсон Родригес. 25-годишният футболист ще играе като преотстъпен при "канарчетата“ от Лудогорец Разград, съобщиха от "жълто-черния" клуб.

Емерсон Родригес бе привлечен в Лудогорец през зимата на 2025 година.

Преди това е носил екипите на Васку да Гама и Интер Маями, където е бил съотборник с Лионел Меси и Филипе Коутиньо.

Емерсон Родригес ще играе с №10 в Ботев. За последно фланелката с този номер носеше бившият капитан Ивелин Попов.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
