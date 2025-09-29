ПФК Ботев: Подкрепете Иван Цветанов и играчите срещу историческия съперник

© Ръководството на Ботев (Пловдив) призова привържениците за подкрепа към временния треньор Иван Цветанов и футболистите в предстоящото дерби срещу Левски.



Отложеният мач от 6-ия кръг на Първа лига е утре (30 септември) от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев“.



Както вече информирахме читателите си, директорът на детско-юношеската школа на "канарите" ще води тима в двубоя срещу Левски, а след това нещата поема в свои ръце новият треньор Александър Томаш.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:



Предстои един от най-важните мачове срещу исторически съперник.



Нека подкрепим Иван Цветанов и футболистите на Ботев Пловдив в битката с Левски София.



