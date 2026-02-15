|
|Левски вкара само 3 на Ботев, "канарите" все още без гол през 2026 г.
|Отборът на Ботев (Пловдив) продължи неприятната си серия без отбелязан гол в официалните мачове през 2026 година. "Канарите" изнесоха една от най-слабите си продукции през сезона и загубиха от Левски с 0:3 като гости в двубой от 21-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион "Георги Аспарухов“ в София.
Евертон Бала (37, 50-дузпа) и Акрам Бурас (54) се разписаха за домакините.
Така възпитаниците на Димитър Димитров - Херо останаха на 11-о място във временното класиране с актив от 22 точки. Левски е лидер с 50 точки.
"Сините" взеха инициативата още от началото на мача, но въпреки това първото по-сериозно положение дойде чак в 24-ата минута. Армстронг Око-Флекс навлезе отляво в наказателното поле и отправи диагонален шут, при който топката срещна гредата.
При следващата атака на Левски Акрам Бурас влезе в пеналта, където бе закачен от Ивайло Видев и поиска дузпа. Главният съдия Любослав Любомиров обаче даде знак играта да продължи въпреки протестите на домакините.
В 32-ата минута Хуан Переа свали центриране от Майкон. Топката стигна до Кристиан Димитров, който намери непокрития Мазир Сула, а той от няколко метра направи много по-трудното и вместо опразнената врата учели гредата.
Две минути по-късно Сула центрира в наказателното поле, където Кристиан Димитров нанесе удар с глава, но Даниел Наумов спаси.
Така се стигна до 37-ата минута, когато Левски откри резултата. Алдаир проби отдясно и центрира в наказателното поле, където Евертон Бала засече с глава вкара за 1:0.
Две минути след почивката Левски получи дузпа. Хуан Переа нанесе силен удар, който Даниел Наумов спаси. Топката обаче се озова в Мазир Сула, който също шутира, а топката срещна ръката на Карлос Алгара. Наказателният удар бе реализиран от Евертон Бала за 2:0.
В 54-ата минута сините окончателно убиха интригата в мача с третия си гол. Армстронг Око-Флекс бе изведен отляво и шутира с десния крак. Даниел Наумов изби, но топката се озова в Акрам Бурас и той при добавката с левия крак бе точен за 3:0.
Малко след това Сула прати топката в мрежата след бомбен изстрел от дистанция, но голът бе отменен заради засада.
До края на мача домакините намалиха темпото, но въпреки това футболистите на Ботев не успяха да отправят поне един удар към противниковата врата.
Левски: Светослав Вуцов, Майкон, Хуан Переа (67- Мустафа Сангаре), Армстронг Око-Флекс (86- Георги Костадинов), Евертон Бала (77- Радослав Кирилов), Гашпер Търдин, Алдаир, Мазир Сула (87- Фильо), Никола Серафимов, Акрам Бурас (77- Асен Митков), Кристиан Димитров.
Ботев (Пд): Даниел Наумов, Никола Солдо, Никола Илиев (75- Тодор Неделев), Алекса Мараш (58- Педро Игор), Емерсон Родригес, Карлос Алгара, Николай Минков, Антоан Конте, Брайън Хайн, Ивайло Видев, Лукас Араухо (58- Едсон Силва).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 734
|