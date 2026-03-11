114-ата годишнина от създаването на "жълто-черния" футболен клуб. Става въпрос за капитана Тодор Неделев, вратаря Даниел Наумов и централния защитник Никола Солдо.
От ПФК Ботев използваха официалната клубна страница във Фейсбук, където публикуваха снимка на тримата футболисти и написаха към нея следното:
114 години от създаването на най-стария български футболен клуб.
Специална тениска, посветена на годишнината, ви очаква в клубния магазин.
Тениската е на цена 19.12 евро и може да бъде закупена онлайн или от магазина на "Колежа“.
Налични са размери за възрастни, както и за деца от 2-годишна възраст.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.