Трима от основните футболисти на Ботев позираха със специална тениска, посветена на 114-ата годишнина от създаването на "жълто-черния" футболен клуб. Става въпрос за капитана Тодор Неделев, вратаря Даниел Наумов и централния защитник Никола Солдо.

От ПФК Ботев използваха официалната клубна страница във Фейсбук, където публикуваха снимка на тримата футболисти и написаха към нея следното:

114 години от създаването на най-стария български футболен клуб.

Специална тениска, посветена на годишнината, ви очаква в клубния магазин.

Тениската е на цена 19.12 евро и може да бъде закупена онлайн или от магазина на "Колежа“.

Налични са размери за възрастни, както и за деца от 2-годишна възраст.