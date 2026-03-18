Константинос Балоянис ще се раздели с жълто-черните в края на настоящия сезон намери още едно потвърждение.
Както информирахме читателите си, договорът на гръцкия футболист с "канарите" изтича и няма никакви индикации, че ще бъде удължен.
Оказа се, че има и друга причина, заради която Балоянис да е "задраскан с големия флумастер" от спортно-техническия щаб.
През зимата защитникът е пожелал да бъде трансфериран, като е заявил, че повече не иска да носи фланелката на Ботев. Това е вбесило ръководството на клуба, което е заявило, че Константинос Балоянис повече няма да облече екипа, щом "главата му е размътена от мениджъри и гледа в друга посока“. Поне така твърди "Тема спорт" в днешния си брой.
Проверка на Plovdiv24.bg установи, че до момента Балоянис има 97 официални мача за Ботев (Пловдив), в които е записал 2 гола и 10 асистенции. На сметката си той има 24 жълти и един червен картон и 79 минути на терена средно на мач.
