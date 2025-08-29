© виж галерията Множество фенове на Ботев Пловдив се срещнаха вчера вечерта със Симеон Петров и Армстронг Око-Флекс.



Привържениците се снимаха с новите футболисти и им пожелаха успех в “жълто-черния" клуб.



Срещите между фенове и футболисти ще продължат и през следващия месец, уточниха от ПФК Ботев.