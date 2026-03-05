Илиян Филипов отново подхвана своя "дразнител" и "критик" през последните седмици Велислав Вуцов, видя Plovdiv24.bg.
Този път на мушката на бизнесмена попадна и синът на ексцентричния анализатор - Светослав Вуцов, който допусна гол от фаул при загубата на Левски с 0:1 от Лудогорец.
Филипов използва личния си профил във Фейсбук, за да изрази любопитно мнение.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса коментара на Илиян Филипов:
Футболът понякога има особено чувство за хумор.
Пловдивските отбори показаха пълен феърплей срещу Лудогорец – играха си мачовете честно, както трябва да бъде. Само че този път май на някои други не им се получи съвсем.
Голът, който Светльо Вуцов допусна, сигурно вече се върти на повторение и вкъщи. А като познаваме как протичат анализите при баща му Вили, вероятно тази вечер ще има сериозен разбор… и може пак да се чуе култовото "овчата глава“.
Но така е във футбола – понякога топката решава да се пошегува точно с тези, които най-много обичат да обясняват играта.
ЗАРЕЖДАНЕ...
micky_mouse
преди 4 ч. и 2 мин.
Илияне, спри да падаш толкоз ниско. Дръж се като истински президент и лидер. Не като отрепка от кварталното кръчме.
Потребител 1912
преди 6 ч. и 3 мин.
По принцип в такъв глупав спор по умния си замълчава. Но тук явно и двамата са на един акъл.
Потребител 1912
преди 6 ч. и 6 мин.
По принцип в такъв глупав спор по умния си замълчава. Но тук явно двамата са на един акъл
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.