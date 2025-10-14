ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
ПФК Ботев напомни за трети път: Пускаме блезплатно деца до 16 години
Автор: Стойчо Генов 10:51Коментари (0)155
©
Ръководството на Ботев Пловдив напомни за трети път на своите привърженици, че деца до 16-годишна възраст ще влизат безплатно на стадиона за съботния мач срещу Славия.

Първият такъв анонс бе направен с информацията за пускането в продажба на билетите за двубоя.

След това в призива на финансовия благодетел Илиян Филипов също бе споменато за нововъведението.

Ето какво инфорлмираха от клуба преди минути:

Ботев Пловдив кани всички деца до 16-годишна възраст на съботния мач срещу Славия.

Елате на стадион “Христо Ботев" и усетете “жълто-черната" магия отблизо.

За всички деца до 16 години ръководството на клуба отпуска безплатни билети.

Вземете своите пропуски от клубния магазин на “Колежа".
Още по темата: общо новини по темата: 451
14.10.2025
13.10.2025
13.10.2025
13.10.2025
10.10.2025
09.10.2025
предишна страница [ 1/76 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Илиян Филипов: Всички на стадиона! Сега е моментът да покажем, че Ботев Пловдив не се прекланя
 Насрочиха дата и час за дербито на Пловдив
 ПФК Ботев: Предстои мач №300 за магьосника, олицетворяващ магията на най-стария футболен клуб
 Съдът ще решава кой крив, кой прав! Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов
 Илиян Филипов спомена за крана, от който е слязъл, обиди Гонзо с компрометираща снимка
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: