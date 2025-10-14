ПФК Ботев напомни за трети път: Пускаме блезплатно деца до 16 години

© Ръководството на Ботев Пловдив напомни за трети път на своите привърженици, че деца до 16-годишна възраст ще влизат безплатно на стадиона за съботния мач срещу Славия.



Първият такъв анонс бе направен с информацията за пускането в продажба на билетите за двубоя.



След това в призива на финансовия благодетел Илиян Филипов също бе споменато за нововъведението.



Ето какво инфорлмираха от клуба преди минути:



Ботев Пловдив кани всички деца до 16-годишна възраст на съботния мач срещу Славия.



Елате на стадион “Христо Ботев" и усетете “жълто-черната" магия отблизо.



За всички деца до 16 години ръководството на клуба отпуска безплатни билети.



Вземете своите пропуски от клубния магазин на “Колежа".