Балтанов: Другия сезон Ботев ще бъде в битката за титлата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:49Коментари (1)500
©
Трудно е юноша на Левски да се превърне в любимец на феновете на Ботев Пловдив. Такъв със сигурност е бившият капитан на "канарчетата" и настоящ помощник-треньор на тима Лъчезар Балтанов.

Той се съгласи да говори за случващото се на "Колежа", съвместната му работа с Димитър Димитров - Херо и родния му клуб Левски.

- Лъчо, какви са първите ти впечатленията от работата с Димитър Димитров- Херо?

- С Херо се познавам от много отдавна. Бил ми е треньор още в Черноморец Бургас. Няма нужда от клишета, но тази съвместна работа с него сега, като част от щаба му, вече ще е от изключително важно значение за мен, защото аз искам да се развивам в треньорската професия. Димитър Димитров е принципен човек. Човек с характер, само мога да науча от него, имаме постоянна комуникация.

- Изненадва ли те с нещо Първа лига тази година, може би есенния шампион в лицето на Левски?

- Левски играе добър футбол, не можем да си кривим душата, но Лудогорец свали нивото в първенството тази година. Зимата в Разград ще се вземат мерки, но Левски, ако задържи нивото от есента, ще стане шампион. Струва ми се, че нищо няма да е ясно до края, защото има много директни мачове между двата тима. Виждам, че мнението на българския фен е, че трябва да има промяна на върха. Отделно да се увеличи следващия сезон още повече конкуренцията за първото място.

Слагам и отбора, в който работя в момент, а в това число, а именно, че и в Ботев Пловдив ще искаме догодина да се включим в битката при лидерите и в битката за титлата. В момента сме в много по-добро състояние от края на миналия сезон, а и тепърва ще личи работата, която Димитър Димитров и ние вършим в Ботев. 

- Смяташ ли, че ако Лудогорец прогресира в евротурнирите, това би улеснило Левски, да стане шампион?

- Пожелавам на Лудогорец да продължи напред в Лига Европа, защото първо сме българи, а дали ще улесни това Левски, времето ще покаже. За мен е голяма гордост, който и отбор да прогресира в евротурнирите, защото това е реклама на футбола ни. Ето сега не се ли чувствате горди, че макар и чужденец, който играе в Лудогорец, е голмайстор на Лига Европа - Петър Станич?

Тези футболисти на Лудогорец, когато играят успешно в Европа, трупат самочувствие и не бих казал, че когато имаш солидно такова, това би могло да те разконцентрира в родното първенство, напротив, Лудогорец ще е още по-опасен пролетта, ако продължи в Европа.

Анжелин Александров, "Мач Телеграф"
общо новини по темата: 622
02.01.2026
01.01.2026
30.12.2025
29.12.2025
26.12.2025
25.12.2025
