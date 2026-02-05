ИЗПРАТИ НОВИНА
Още двама от Ботев отидоха в Спартак (Варна), единият от тях за постоянно
Автор: Стойчо Генов 09:19Коментари (0)540
©
Още двама футболисти от Ботев (Пловдив) направиха трансфер в Спартак (Варна). Става въпрос за Джон Емануел и Мартин Георгиев. Първият от тях ще играе под наем, докато Георгиев се присъединява към "соколите" с постоянен трансфер.

Така новите попълнения в Спартак, дошли от Ботев (Пд), стават общо четирима.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че преди няколко дни бяха представени преотстъпените под наем бразилци Таилсон и Талес.

Ето какво написаха от Спартак (Варна) за последните две попълнения в отбора:

ФК “Спартак Варна" представя двама нови футболисти, които се присъединяват към отбора!

Джон Еманюел

Централен защитник / Полузащитник

Преотстъпен от Ботев Пловдив

На 20 годишна възраст, млад, адаптивен и борбен — ще даде още опции в отбрана и халфовата линия. Има опит в българския и международен футбол, като преди това е защитавал цветовете на Ботев Пловдив, Ботев Пловдив II и Van FC (Армения).

Мартин Георгиев

Десен бек / Централен защитник

Трансфер от Ботев Пловдив

Юноша на Ботев Пловдив

На 18-годишна възраст , млад, универсален и стабилен в защита, силен в единоборствата и полезен както по фланга, така и в центъра на отбраната. Ще засили защитната линия на "соколите“ и ще донесе допълнителна сигурност в отбора.

Пожелаваме им здраве, бърза адаптация и много силни мачове със синьо-бялата фланелка!
