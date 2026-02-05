|
|Още двама от Ботев отидоха в Спартак (Варна), единият от тях за постоянно
Още двама футболисти от Ботев (Пловдив) направиха трансфер в Спартак (Варна). Става въпрос за Джон Емануел и Мартин Георгиев. Първият от тях ще играе под наем, докато Георгиев се присъединява към "соколите" с постоянен трансфер.
Така новите попълнения в Спартак, дошли от Ботев (Пд), стават общо четирима.
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че преди няколко дни бяха представени преотстъпените под наем бразилци Таилсон и Талес.
Ето какво написаха от Спартак (Варна) за последните две попълнения в отбора:
ФК “Спартак Варна" представя двама нови футболисти, които се присъединяват към отбора!
Джон Еманюел
Централен защитник / Полузащитник
Преотстъпен от Ботев Пловдив
На 20 годишна възраст, млад, адаптивен и борбен — ще даде още опции в отбрана и халфовата линия. Има опит в българския и международен футбол, като преди това е защитавал цветовете на Ботев Пловдив, Ботев Пловдив II и Van FC (Армения).
Мартин Георгиев
Десен бек / Централен защитник
Трансфер от Ботев Пловдив
Юноша на Ботев Пловдив
На 18-годишна възраст , млад, универсален и стабилен в защита, силен в единоборствата и полезен както по фланга, така и в центъра на отбраната. Ще засили защитната линия на "соколите“ и ще донесе допълнителна сигурност в отбора.
Пожелаваме им здраве, бърза адаптация и много силни мачове със синьо-бялата фланелка!
