© виж галерията Отборът на Ботев Пловдив продължава с активната дейност по зимната си селекция.



"Жълто-черните“ подписаха дългосрочен контракт с дефанзивния полузащитник Едсон Силва.



Роденият на 17 май 2001 година 192-сантиметров футболист има богат опит в редица отбори в Кипър и Португалия.



Голяма част от юношеската и младежка кариера на халфа преминава в школата на португалския гранд Спортинг Лисабон.



Едсон Силва притежава и португалски паспорт, като има 4 мача за представителния отбор на Гвинея-Бисау.



Седмото попълнение в зимната селекция на Ботев Пловдив ще играе с №45 на гърба си, уточниха от клуба.