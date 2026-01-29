ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев представи седмото си ново зимно попълнение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:25
©
Отборът на Ботев Пловдив продължава с активната дейност по зимната си селекция.

"Жълто-черните“ подписаха дългосрочен контракт с дефанзивния полузащитник Едсон Силва.

Роденият на 17 май 2001 година 192-сантиметров футболист има богат опит в редица отбори в Кипър и Португалия.

Голяма част от юношеската и младежка кариера на халфа преминава в школата на португалския гранд Спортинг Лисабон.

Едсон Силва притежава и португалски паспорт, като има 4 мача за представителния отбор на Гвинея-Бисау.

Седмото попълнение в зимната селекция на Ботев Пловдив ще играе с №45 на гърба си, уточниха от клуба.
Статистика: