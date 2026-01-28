ИЗПРАТИ НОВИНА
Лудогорец пожела успех на новия бразилец в Ботев
Автор: Стойчо Генов 13:18Коментари (0)397
©
Ръководството на Лудогорец също потвърди преотстъпването на своя футболист Емерсон Родригес на Ботев (Пловдив). Шампионите дори пожелаха успех на бразилеца с жълто-черния екип.

Ето как от разградския клуб обявиха трансфера:

ПФК Лудогорец и ПФК Ботев (Пловдив) финализираха успешно преговорите по сделка за отдаването под наем на крилото Емерсон Родригес. Бразилският футболист ще играе за "жълто-черните“ до лятото на 2026 година.

Емерсон се присъедини към Лудогорец преди точно една година, когато беше привлечен от бразилския гранд Васко да Гама.

ПФК Лудогорец пожелава успех на Емерсон по време на престоя му в Ботев.
