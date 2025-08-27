ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев пусна нови тениски, цената им е 50 лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:41Коментари (0)577
©
Новите фланелки вече са в клубния фен магазин, похвалиха се от ПФК Ботев. Те са два вида - сива тениска "Ботев Пловдив" и тениска "Пловдив България". Цената им е 50 лева.

Избери своя цвят и модел на място и онлайн тук. Очаквайте скоро още нови артикули във фен шопа на стадион “Христо Ботев", допълниха още от "жълто-черния" клуб.
