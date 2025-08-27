© виж галерията Новите фланелки вече са в клубния фен магазин, похвалиха се от ПФК Ботев. Те са два вида - сива тениска "Ботев Пловдив" и тениска "Пловдив България". Цената им е 50 лева.



Избери своя цвят и модел на място и онлайн тук. Очаквайте скоро още нови артикули във фен шопа на стадион “Христо Ботев", допълниха още от "жълто-черния" клуб.