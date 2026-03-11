Ивайло Видев получи повиквателна за младежкия национален отбор на България, похвалиха се от клуба.
20-годишният пловдивчанин вече има 63 мача с екипа на "жълто-черните“.
В състава на "лъвовете“ е и юношата на "канарчетата“ Мартин Георгиев.
България U21 ще играе на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.
Съперник в европейската квалификация ще бъде Азербайджан, като двубоят е на 31.03 от 19:00 часа.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.