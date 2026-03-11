Сподели Сподели
Централният защитник на Ботев (Пловдив) Ивайло Видев получи повиквателна за младежкия национален отбор на България, похвалиха се от клуба.

20-годишният пловдивчанин вече има 63 мача с екипа на "жълто-черните“.

В състава на "лъвовете“ е и юношата на "канарчетата“ Мартин Георгиев.

България U21 ще играе на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

Съперник в европейската квалификация ще бъде Азербайджан, като двубоят е на 31.03 от 19:00 часа.