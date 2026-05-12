Отборът на Ботев Пловдив приема днес Арда (Кърджали) в мач за честта. Двубоят от четвъртия плейофен кръг на втората четворка в Първа лига е от 20:15 часа на стадион "Христо Ботев", като шансовете на "канарите" за шестото място са прекалено малки. На всичко отгоре това шесто място би имало някакво значение, само ако Локомотив Пловдив завърши на 5-о място и спечели Купата на България. Тогава шестият в класирането ще играе бараж за Европа.

В момента жълто-черните са последни с актив от 43 точки. Арда е трети с 45. Локомотив и Черно море са съответно с 52 и 51 точки, така че един от двата тима със сигурност ще е недостижим за "канарите", дори ако те победят довечера Арда.

Домакините ще са без оперирания капитан Тодор Неделев, както и без наказания Емерсон Родригес.