Спортните новини: Днес (6) | Вчера (8)
Има мачове в Шампионска лига и Лига Европа! Днес подписа дългосрочен договор с Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:53Коментари (0)599
©
виж галерията
ПФК Ботев Пловдив потвърди днес входящия трансфер, за който Plovdiv24.bg информира читателите си още преди 4 дни. Самуел Калу е попълнение №17 в лятната селекция на Ботев Пловдив. Офанзивният играч парафира дългосрочен контракт с "канарчетата“, похвалиха се от клуба

28-годишният футболист впечатлява със своята визитка. В кариерата си Калу е носил екипите на Уотфорд, Бордо, Гент, Тренчин и Лозана.

Фланговият играч има мачове във Висшата лига и Лига 1, както и в Шампионска лига и Лига Европа.

До момента Самуел Калу е записал 17 срещи за националния отбор на Нигерия, в които е реализирал едно попадение.
