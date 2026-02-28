Велислав Вуцов отправи нова порция критики към финансовия благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов.
Изживяващият се като анализатор специалист не спести откровенията си и отговори подобаващо на бизнесмена за думите му след победата над Лудогорец с 2:1.
Тогава Филипов написа в социалната мрежа: Г-н Вуцов, когато се научите да управлявате поне велосипед, тогава ще чуем оценката ви за управлението на любимия ни Ботев.
Сега ексцентричният Вили Вуцов публикува кадри в поредния епизод на своя подкаст "Лига Вуцов" как кара колело, такси, като освен това се снима и на строеж как управлява кран. Той разказа и за скандална ситуация, в която Илиян Филипов отменя решение на бившия вече треньор Димитър Димитров - Херо.
Ето какво каза Вуцов в новия си епизод по темата "Илиян Филипов и Ботев Пловдив":
Обръщам се сериозно към г-н Филипов. Не ви познавам, не сте ми враг и няма да ми бъдете. Вие сте силен във вашите си неща, аз в моите. Не съм искал да ви обидя, ако сте го приели така, не е вярно. Управлението на футбола е най-тежкото нещо, по-тежко е от управлението на колело, на такси, на кран и т.н. За всичко си трябват специалисти.
От това, което знам, г-н Филипов е дългогодишен таксиметров шофьор или т.н бакшиш. И аз мога като него, да карам и да изкарвам пари, което не е обидно. Поздравявам г-н Филипов, че се е издигнал от таксиметров шофьор на кранист. Това е сериозна работа, хубаво нещо. Очевидно може да си изкарва хляба по всякакъв начин.
Аз срещу Ботев лоша дума няма да кажа. Не съм казал, няма и да кажа, и в бъдеще няма докажа, мога да се закълна в най-милото си. Нека г-н Филипов да попита Петър Зехтински какво аз съм направил за клуба. Той ще ви каже.
Аз бях треньор на Ботев в най-тежката криза изобщо. Тази криза след руснаците не е такава, каквото беше, когато аз бях начело. Това беше по времето на Цветан Василев. Тогава от клуба си тръгнаха 18 човека. Имаше един човек, който тогава управляваше клуба, той ми даде да видя какви са заплатите в отбора. Имаше едни 0-ли… по 5-6 нули имаше. Сложи се таван за заплатите 6000 лева. Останаха само Иван Цветков, Данчо Христов и Мариян Огнянов. Всички други си тръгнаха. Имаше двама чужденци Томаш Иршак и Адам Стаховяк, на които им казахме, че ако не си намалят заплатите си тръгват. Всичко друго изчезна.
По-онова време стадионът беше пълен, 3-4 дни преди мача нямаше билети, имаше по 50 човека опашка пред касите. Сега срещу Лудогорец имаше 1500 човека на този стадион красавец. Това е оценката на хората, които виждат какво се случва на терена.
Свършва мача Локомотив София – Ботев, последен кръг от шампионата за годината. Влиза Димитър Димитров в съблекалнята, тогава го знам от футболист, няма значение кой е. Казва, момчетата така и така, има мач за Купата, много е важен. Почивате неделя и понеделник и вторник на тренировка.
След 1 час г-н Филипов разбира какво се е случило, обажда се и казва: “Няма такъв филм, утре всички в 10 часа на тренировка". Тогава Херо е казал Филипов да дойде и да тренира отбора и се е заформил скандал. Цяла България знае за този случай, аз го знаех на другия ден. Кой си ти бе, г-н Филипов, че да казваш кой кога да тренира? Сложил си Херо треньор и после променяш тренировки и т.н. Още тогава Херо си е заминал и казал, че е дотук. За мен е гнусно да поканиш най-добрия треньор в България и след третия мач да го изгониш. Не съм говорил с Херо, честен кръст!
Футболът не е бизнес. Футболът трябва да се управлява от спортни хора. За 3 месеца Илиян Филипов даде повече интервюта от всички треньори в България (изключвам Венцеслав Стефанов). 90% от интервютата му са на спортна тематика: Кой да играе, лявото крило, дясното крило, съдии. Страшно е. Това не е доброто управление на Ботев (Пд).
Хора като г-н Филипов, които не знаят топката дали е кръгла, квадратна, осмоъгълна, шестоъгълна или каква е, да казват кой да играе, как да се бие фаул, накъде да тичат …Затова сме на това дередже. С извинение, но както има един израз: Е... мамата на всички!
