Валентин Железов свири Ботев - Левски, Никола Попов е на ВАР

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за отложения мач от 6-ия кръг на Първа лига между отборите на Ботев (Пловдив) и Левски.



Ето всички назначения за двубоя:



30 септември 2025 г., вторник, 17:30 ч.



ПФК Ботев Пд - ПФК Левски



ГС: Валентин Станчев Железов, АС1: Станимир Илков Илков, АС2: Васил Стоянов Шавов, 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров



ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Цветан Георгиев Георгиев