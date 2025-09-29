ИЗПРАТИ НОВИНА
Валентин Железов свири Ботев - Левски, Никола Попов е на ВАР
Автор: Стойчо Генов 09:19Коментари (0)330
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за отложения мач от 6-ия кръг на Първа лига между отборите на Ботев (Пловдив) и Левски.

Ето всички назначения за двубоя:

30 септември 2025 г., вторник, 17:30 ч.

ПФК Ботев Пд - ПФК Левски

ГС: Валентин Станчев Железов, АС1: Станимир Илков Илков, АС2: Васил Стоянов Шавов, 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

ВАР: Никола Антонов Попов, АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Цветан Георгиев Георгиев
