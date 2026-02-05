Филипов чу мнението на феновете за Конте и обяви: Пожелавам 3 поредни победи

© Големият шеф в Ботев (Пловдив) Илиян Филипов се вслуша в мнението на феновете, след като ги попита дали искат в отбора да бъде върнат Антоан Конте, видя Plovdiv24.bg. По думите на бизнесмена е имало 100 процента положителни коментари в социалната мрежа.



Ето какво написа по темата финансовият благодетел на "жълто-черните":



Скъпи ботевисти,



Видях 100% положителни коментари по запитването към вас относно Антоан Конте. Аз и спортният щаб сме на абсолютно същото мнение и ще направим всичко възможно Антоан отново да бъде част от нашия любим клуб.



Благодаря ви за активността и подкрепата. Пожелавам на всички да се поздравим с три поредни победи в следващите мачове.



Ботев е вечен. Той не умира.