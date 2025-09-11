ИЗПРАТИ НОВИНА
Собственикът на Локо (Сф): Засега не сме обсъждали трансфер на Ивелин Попов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:42Коментари (0)297
© Plovdiv24.bg
Собственикът на Локомотив (София) Веселин Стоянов коментира слуховете за евентуалното привличане в отбора на бившия вече капитан на Ботев (Пловдив) Ивелин Попов.

"На този етап не сме говорили нито с него, нито за него. Това не означава, че не бихме проявили интерес към Ивелин Попов, но засега не е обсъждан. Иначе доста неща се говорят, коментират и се появиха в медиите, но не отговарят на истината“, сподели пред "Мач Телеграф“ бизнесменът.

"Постарахме се да се подсилим, колкото можем. Ще видим, може да вземем и още играчи, ако излезе нещо интересно. Решихме да задържим Анте Аралица, но за съжаление е контузен и няма да може да играе срещу Левски“, каза още Веселин Стоянов.
