Собственикът на Локо (Сф): Засега не сме обсъждали трансфер на Ивелин Попов

"На този етап не сме говорили нито с него, нито за него. Това не означава, че не бихме проявили интерес към Ивелин Попов, но засега не е обсъждан. Иначе доста неща се говорят, коментират и се появиха в медиите, но не отговарят на истината“, сподели пред "Мач Телеграф“ бизнесменът.



"Постарахме се да се подсилим, колкото можем. Ще видим, може да вземем и още играчи, ако излезе нещо интересно. Решихме да задържим Анте Аралица, но за съжаление е контузен и няма да може да играе срещу Левски“, каза още Веселин Стоянов.