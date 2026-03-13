Ботев Пловдив приема Ботев Враца в среща от 26-ия кръг на Първа лига. Двубоят е на 14 март от 15:15 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.На разположение на феновете е кафе Corner Bar, което се намира до фен магазина откъм ул. "Богомил“.В утрешния ден ще отвори и фен-зоната, в която "жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.Настроението преди мача ще бъде повишено от фолклорна формация "Наздравица“, които ще вдигнат трибуните с традиционна музика и специално изпълнение с любима песен на бултрасите.Повече информация относно организацията за мача може да намерите в следващите редове:в 8:00ч. ще отвори кафе "Corner Bar“в 10:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион "Христо Ботев“в 10:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. "Богомил“в 13:00ч. ще отвори паркингът (парко билети може да закупите онлайн и на място на цена от 5 евро)в 13:00ч. ще стартира фен зоната до клубния магазинв 13:00ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГв 13:30ч. вратите на стадиона ще бъдат отворениБилетите за мача можете да закупите на касите на стадион "Христо Ботев“, както и онлайн на kolezha.bg.Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. "Източен“.Феновете, закупили паркинг билети, ще влизат от бариерите на ул. "Богомил“ и ул. "Варшава“.