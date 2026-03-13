Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ботев Пловдив приема Ботев Враца в среща от 26-ия кръг на Първа лига. Двубоят е на 14 март от 15:15 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

На разположение на феновете е кафе Corner Bar, което се намира до фен магазина откъм ул. "Богомил“.

В утрешния ден ще отвори и фен-зоната, в която "жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.

Настроението преди мача ще бъде повишено от фолклорна формация "Наздравица“, които ще вдигнат трибуните с традиционна музика и специално изпълнение с любима песен на бултрасите.

Повече информация относно организацията за мача може да намерите в следващите редове:

в 8:00ч. ще отвори кафе "Corner Bar“

в 10:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион "Христо Ботев“

в 10:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. "Богомил“

в 13:00ч. ще отвори паркингът (парко билети може да закупите онлайн и на място на цена от 5 евро)

в 13:00ч. ще стартира фен зоната до клубния магазин

в 13:00ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГ

в 13:30ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени

Билетите за мача можете да закупите на касите на стадион "Христо Ботев“, както и онлайн на kolezha.bg.

Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. "Източен“.

Феновете, закупили паркинг билети, ще влизат от бариерите на ул. "Богомил“ и ул. "Варшава“.