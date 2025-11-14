ПФК Ботев разкри "невижданото у нас събитие": Фермери и занаятчии правят коледен базар на стадиона

© ПФК Ботев (Пловдив) разкри кое ще е "събитието, невиждано досега в България".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "жълто-черния" клуб:



Привърженици на най-стария футболен клуб в България,



Скъпи Пловдивчани,



Ботев Пловдив никога не е бил просто футболен клуб. Ботев Пловдив е семейство, история и ценности. Тази година ние, "жълто-черното" семейство, решихме да направим смела стъпка. Жест към всички пловдивчани и гости на града.



Най-красивият български стадион - "Христо Ботев", е ситуиран в центъра на най-стария град в Европа - Пловдив. Именно там, на "Източен" 10, за първи път футболен клуб в България ще направи собствен коледен базар.



Коледен базар "Колежа" представлява събитие, огромно по своите мащаби. Родни фермери, занаятчии, уникални по рода си месни специалитети, греяно вино, сладки изкушения и още много изненади очакват всички гости.



Всяка вечер на специална сцена български таланти ще получат поле за изява пред пловдивската публика. Да помогнем на нуждаещите се винаги е била кауза на нашия клуб. С активно участие в базара ще бъде благотворителната организация "Нощ на ангелите".



За най-малките ботевисти и пловдивчани е предвиден впечатляващ кът с атракциони. Сред множеството изненади ще бъде виенско колело, което ще се извисява над "Колежа".



Две знакови за "жълто-черната" общественост дати ще бъдат част от коледния базар. Разбира се, завесата около тях ще бъде вдигната малко по-късно.



Очаквайте в следващите дни всички участници в Коледен базар "Колежа". Очакваме Ви от 14 до 24 декември на стадион "Христо Ботев".