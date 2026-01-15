ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиян Филипов: Кражба! Око-Флекс е футболист на Ботев! Заряза си колата цяла нощ да работи и остави апартаментът отключен
Автор: Стойчо Генов 16:44Коментари (1)1053
© Plovdiv24.bg
Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов разказа скандални неща около преминаването на Армстронг Око-Флекс в Левски, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Бизнесменът бе категоричен, че става въпрос за кражба на футболист и очаква становище по темата от световната футболна федерация ФИФА. 

"Нещата по никакъв начин не са изчистени. Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев (Пловдив). Той няма прекратен договор, но Левски го представи вчера. Подали сме сигнали до БФС, информирали сме ФИФА по случая и ще очакваме световната футболна централа да се произнесе", заяви пред камерата на Plovdiv24.bg Илиян Филипов.

"Практиката на ФИФА и CAS ясно и категорично казва: Когато имаш в договора откупна клауза, както точно е цитирано в нашия договор – това не освобождава футболиста от това да може той да прекрати едностранно договора. А той направи точно това, което е доста неколегиално", допълни бизнесменът.

"Заряза си колата пред базата, ключовете вътре, а колата цяла нощ е работила. Говорим за чисто нов автомобил, който му беше предоставен. Оставил ключа от апартамента вътре на бравата и без да се обади на никой – агенти на Левски го взимат в 18,30 от базата в "Коматево“ и го карат в София. Това ако не е кражба на футболист, аз не знам какво е", каза още шефът на Ботев.

Какво разказа още бизнесменът:

- още преди 15 дни са стартирали преговорите с Лудогорец за Око-Флекс. Колко пари са били готови да платят и кой точно от разградския тим е бил на базата в "Коматево"

- кога се е появила офертата на полския Висла (Плоцк)

- какво точно е казал бащата на Око-Флекс, както и представляващият го мениджър Иван Бандаловски

- как се е развил трансферът на Андрей Йорданов в ЦСКА и има ли нещо общо със случая с Око-Флекс 

Гледайте в прикаченото видео цялото изказване на Илиян Филипов!

Поредният тарикатски номер на селския АнцугЪ не мина. Не му плащал наема 2 месеца и сега е изненадан. Това не са горките ПИМК работници, които търпят да се гавриш с тях. Мамиш работник и не е нужно да “разтрогва”. Това не е брак. Не плащаш и 1 месец и при тези нарушени условия на договора си заминава, когато пожелае.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
