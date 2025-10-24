ИЗПРАТИ НОВИНА
Труден тест за Ботев Пловдив далеч от дома
Автор: Георги Куситасев 08:14
© FB: Botev Plovdiv
Спартак (Варна) приема Ботев (Пловдив) в двубой от 13-и кръг на Първа лига. Мачът започва в 17:30 часа на стадион "Спартак". 

"Соколите" се намират на 8-а позиция с 13 точки като са в серия от 3 поредни равенства, но нямат поражение в последните си 6 шампионатни срещи. 

Ботев (Пловдив) е 13-и с 11 пункта. 

Двата тима са раздирани от проблеми във финансово естество като Спартак продължават кампанията по събиране на средства, за да може клубът да остане с лиценз. 

В директните двубои варненци спечелиха с 2:1 за последно на свой терен. В морската ни столица днешните домакини са в серия от 5 поредни успеха срещу този съперник.
Хаха какво му е трудното. Бай Илиян си купи мача, под прикритието, че помагал на Спартак Варна. Те ботевъ нямат спечелен мач от началото по честен начин. Или хваща играчи или си купува мача. Слагайте смело на 2ка, че коефициента за победа на битовъ пада здраво. Хората играят не лапат мухи, знаят какво ще стане.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
