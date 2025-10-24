Труден тест за Ботев Пловдив далеч от дома

© FB: Botev Plovdiv Спартак (Варна) приема Ботев (Пловдив) в двубой от 13-и кръг на Първа лига. Мачът започва в 17:30 часа на стадион "Спартак".



"Соколите" се намират на 8-а позиция с 13 точки като са в серия от 3 поредни равенства, но нямат поражение в последните си 6 шампионатни срещи.



Ботев (Пловдив) е 13-и с 11 пункта.



Двата тима са раздирани от проблеми във финансово естество като Спартак продължават кампанията по събиране на средства, за да може клубът да остане с лиценз.



В директните двубои варненци спечелиха с 2:1 за последно на свой терен. В морската ни столица днешните домакини са в серия от 5 поредни успеха срещу този съперник.