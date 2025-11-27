ИЗПРАТИ НОВИНА
Един от най-известните пловдивчани уважи специална покана на ПФК Ботев
Автор: Стойчо Генов 11:59 / 27.11.2025Коментари (1)4194
Един от най-известните пловдивчани ще бъде специален гост на съботния мач на Ботев срещу Черно море, похвалиха се от "жълто-черния" клуб.

Слави Панайотов, по-известен като The Clashers, ще посети сблъсъка на “канарите" с “моряците".

Най-старият футболен клуб и Слави The Clashers са подготвили изненада за всички пловдивчани, свързана с Коледен базар “Колежа", уточниха от "Източен" 10.
