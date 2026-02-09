ИЗПРАТИ НОВИНА
23 деца сбъднаха "жълто-черната" си мечта
23 деца сбъднаха мечтата си да се докоснат до своите любими футболисти.

Малчуганите участваха в кампанията "Ръка за ръка с Ботев“ и изведоха отборите на терена.

Над 150 родители записаха децата си за вчерашния мач с Берое (Стара Загора), завършил 0:0 на стадион "Христо Ботев".

Кампанията ще продължи на домакинския мач с Лудогорец (Разград), уточниха от ПФК Ботев.
 Втора декларация в рамките на 11 часа! ПФК Ботев: Четвъртият съдия отказва да консумира банани, защото са жълти
 Илиян Филипов: Подигравка! Четвъртият съдия е краен фен на Локо и мрази Ботев! Г-н Ракетчик, пийте си хапчетата вместо други напитки!
 Очакваше се! Рекордьорът Кабаков отново ще свири дербито на Пловдив
 Херо: Второто полувреме се игра много малко, имаше доста прекъсвания и симулации
 Страхотни вратари и 0:0 в регионалното дерби между Ботев и Берое
