© виж галерията 23 деца сбъднаха мечтата си да се докоснат до своите любими футболисти.



Малчуганите участваха в кампанията "Ръка за ръка с Ботев“ и изведоха отборите на терена.



Над 150 родители записаха децата си за вчерашния мач с Берое (Стара Загора), завършил 0:0 на стадион "Христо Ботев".



Кампанията ще продължи на домакинския мач с Лудогорец (Разград), уточниха от ПФК Ботев.