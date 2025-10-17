ИЗПРАТИ НОВИНА
Стефанов: Да седна до Илиян Филипов? Няма как да стане! Всички доказателства са в прокуратурата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:56Коментари (0)1219
©
Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира днес за пореден път скандала с Ботев (Пловдив). Това стана по време на официална пресконференция, на която бе представен новия треньор на "белите" Ратко Достанич.

65-годишният сърбин започва трети период начело на Славия, като дебютът му ще е именно срещу Ботев в събота от 15,00 часа в Пловдив.

Ето какво заяви Стефанов по повод скандала с "жълто-черните":

Сблъсъкът идва, защото от Ботев потърсиха начин, който няма нищо общо с футбола, да имат някакво предимство. Безкрайно съм щастлив, че в нашия отбор има мъже. Дойдоха и казаха истината право в очите.

Какво мисли ръководството на Ботев, си е негов проблем. Имаме достойни хора и съм убеден, че момчетата няма да се повлияят от този инцидент.

А Радко е много встрани от това нещо, още не беше дошъл. Той има грижата момчетата да се раздават и борят. Тези неща са му чужди и непонятни за неговия манталитет и възпитание.

Съжалявам, че това нещо се случи, но смятам, че с играта и мъжеството си ще покажем, че това нещо не може да се случи.

Да седна до Илиян Филипов? Той ме съди, а аз да седна до него. Изобщо не искам да се разбирам. Да не дърпат дявола за опашката, защото всичко е ясно, точно и доказано. Полицията и прокуратурата има всички факти. Може да ме осъди за неправилно дишане.
