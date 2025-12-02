© виж галерията Треньорът на Ботев (Пд) Димитър Димитров бе доста критичен към играта на отбора при нулевото равенство срещу Арда на стадиона в Кърджали. Специалистът призна, че ако е имал право, е щял да извърши 10 смени в двубоя.



Ето какво заяви наставникът на "канарите" след края на двубоя на "Арена Арда":



На фона на играта - доволен съм от резултата. Очаквах такъв мач. Имахме ден по-малко за възстановяване от съперника. Не мога да бъда доволен от качеството на играта. Единствено съм доволен от спечелената точка.



Ако имах възможност да направя 10 смени - щях да го направя. Всички се оплакаха, че са уморени. Скоростта е голям проблем при нас.



Моята адаптация в отбора върви нормално. Запознавам се с качествата на футболистите. От трите мача, които изиграха под мое ръководдство, това беше най-слабият мач.



Търся баланс в защита, защото нашият отбор е един от тези, които най-много получават голове. Но като поведение на терена - още сме далече от това, което искам.



Няма как да ги подготвя за 3-4 дни до мача с Локо София. Целта е да бъдат възстановени дотгогава. Проблем е, че ще имаме наказан, а и Тошко Неделев е с травма. На загрявката почувства болки и затова бях принуден да го сменя.



