Вече няма причина Даниел Наумов да не застане на вратата на Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:54
©
Вратарят на Ботев (Пд) Даниел Наумов ще се завърне под рамката на тима за предстоящото гостуване на ЦСКА. 27-годишният страж пропусна победата над Добруджа (2:1), като негово място бе заето от Християн Славков.

Причината за отсъствието му бе ударът с бутилка по време на дербито с Локомотив Пловдив, довел до прекратяването на мача в 41-ата минута.

От медицинския щаб на жълто-черните изразиха притеснения, че Даниел Наумов е получил комоцио, а 3 дни по-късно Дисциплинарната комисия към БФС присъди служебна победа с 4:0 за Ботев.

Наумов вече провежда пълноценни занимания, като това се случи и на вчерашната първа тренировка под ръководството на новия наставник Димитър Димитров. Това означава, че вече няма причина вратарят да не застане под рамката срещу ЦСКА. Двубоят е в събота от 17 часа на националния стадион "Васил Левски".
И защо трябва да се завръща? Християн Славков се справи много добре в последния мач, редно е да му се даде шанс и да продължи, а Наумов, който беше колеблив досега да чака своя шанс.
