Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов отново се активизира чрез своя личен профил във Фейсбук. Бизнесменът се обърна с молба към всички ботевисти.



Конкретният повод за реакцията му е слабата посещаемост по трибуните във вчерашния домакински мач срещу Добруджа, спечелен с 2:1. Според клубния в деня, в който на южната трибуна са решавали бъдещето на Ботев е имало повече хора, отколкото на двубоя вчера.



Plovdiv24.bg публикува изявлението на Филипов без редакторска намеса:



Благодарност и призив към всички ботевисти



ПФК Ботев Пловдив изразява своята искрена благодарност към Иван Цветанов - човек, който в един от най-трудните моменти за клуба ни пое най-отговорната задача и се справи така, както винаги го е правил - с характер, достойнство и любов към Ботев.



Това, което направи Иван, заслужава уважение, защото то не се измерва с резултати, а с отдаденост и сърце.



Но нека бъдем честни - чудеса не се случват пред празни трибуни.



Няма как отборът да побеждава, ако тези, които твърдят, че обичат Ботев, остават вкъщи пред телевизора.



На южната трибуна, когато събрахме всички, за да представим концепцията за спасяване на клуба, имаше повече хора, отколкото на вчерашния мач.



Това не е просто статистика - това е сигнал.



След време, когато децата или внуците ви попитат къде сте били в този труден момент за Ботев, какво ще им кажете?



Че сте гледали мача с бира в ръка пред телевизора?



Този момент дори и вие няма да го помните.



Призоваваме всички ботевисти с истинско сърце -



Подкрепете отбора!



Бъдете на стадиона!



Покажете тази любов, за която всички говорим!



С писане по форуми, с обиди и критики към нашите момчета няма да изградим бъдеще.



Ботев се нуждае от своите хора сега, не когато е лесно и удобно.



Заедно ще го извървим - шепа или хиляди, но с вяра, обич и сърце.



