ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Илиян Филипов: С писане по форуми, с обиди и критики към нашите момчета няма как да стане! Къде сте в този труден за Ботев момент?
Автор: Стойчо Генов 12:14Коментари (0)857
©
виж галерията
Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов отново се активизира чрез своя личен профил във Фейсбук. Бизнесменът се обърна с молба към всички ботевисти.

Конкретният повод за реакцията му е слабата посещаемост по трибуните във вчерашния домакински мач срещу Добруджа, спечелен с 2:1. Според клубния в деня, в който на южната трибуна са решавали бъдещето на Ботев е имало повече хора, отколкото на двубоя вчера.

Plovdiv24.bg публикува изявлението на Филипов без редакторска намеса:

Благодарност и призив към всички ботевисти

ПФК Ботев Пловдив изразява своята искрена благодарност към Иван Цветанов - човек, който в един от най-трудните моменти за клуба ни пое най-отговорната задача и се справи така, както винаги го е правил - с характер, достойнство и любов към Ботев.

Това, което направи Иван, заслужава уважение, защото то не се измерва с резултати, а с отдаденост и сърце.

Но нека бъдем честни - чудеса не се случват пред празни трибуни.

Няма как отборът да побеждава, ако тези, които твърдят, че обичат Ботев, остават вкъщи пред телевизора.

На южната трибуна, когато събрахме всички, за да представим концепцията за спасяване на клуба, имаше повече хора, отколкото на вчерашния мач.

Това не е просто статистика - това е сигнал.

След време, когато децата или внуците ви попитат къде сте били в този труден момент за Ботев, какво ще им кажете?

Че сте гледали мача с бира в ръка пред телевизора?

Този момент дори и вие няма да го помните.

Призоваваме всички ботевисти с истинско сърце -

Подкрепете отбора!

Бъдете на стадиона!

Покажете тази любов, за която всички говорим!

С писане по форуми, с обиди и критики към нашите момчета няма да изградим бъдеще.

Ботев се нуждае от своите хора сега, не когато е лесно и удобно.

Заедно ще го извървим - шепа или хиляди, но с вяра, обич и сърце.

Още по темата: общо новини по темата: 517
08.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
предишна страница [ 1/87 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 ПФК Ботев изказа искрена благодарност към Иван Цветанов
 Иван Цветанов: Радвам се, че тази моя авантюра завърши с успех
 Героят на Ботев: Сега е удобен момент да изчистим главите психически
 Ботев обърна последния в класирането и сложи край на ужасната домакинска серия
 ПФК Ботев раздаде 500 безплатни билета за днешния мач на деца от Община "Родопи"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: