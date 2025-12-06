ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев се оплака от стадион "Локомотив": Изключително тежък терен
Автор: Стойчо Генов 11:45Коментари (2)226
От Ботев (Пловдив) останаха разочаровани от състоянието на терена на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда". В официялната си страница във Фейсбук "канарите" публикуваха няколко снимки преди началото на днешния мач срещу Локомотив (София).

Двубоят от 19-ия кръг на Първа лига стартира в 12:30 часа.

"Отборът пристигна на стадион “Локомотив" в София. Изключително тежък терен очаква двата отбора", написаха кратко и ясно от ПФК Ботев.

Ето състава, с който треньорът на жълто-черните Димитър Димитров - Херо избра да започне мача:

29 Даниел Наумов, 3 Джон Емануел, 6 Андрей Йорданов, 7 Никола Илиев, 17 Николай Минков, 22 Енок Куатенг, 23 Армстронг Око-Флекс, 30 Франклин Маскоте, 38 Константинос Балоянис, 42 Ивайло Видев, 87 Симеон Петров.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
