Трите Хикса влиза в ново амплоа

© Доскорошният временен треньор на Ботев (Пд) Иван Цветанов ще влезе в ново амплоа. Очаква се до дни ръководството на клуба да го обяви и за спортен директор.



Трите Хикса, както още е известен бургаският специалист, ще остане начело и на "жълто-черната" академия. За последно на поста спортен директор се подизава полякът Артур Платек, който напусна още преди официалното оттегляне на Антон Зингаревич.



Новият треньор на Ботев Димитър Димитров намекна вчера, че клубът е взел решение за поста на спортен директор и ще го обяви съвсем скоро. Херо бе категоричен, че на този етап не му трябват повече помощници и сегашният щаб му е напълно достатъчен.