ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Трите Хикса влиза в ново амплоа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:44Коментари (0)653
©
Доскорошният временен треньор на Ботев (Пд) Иван Цветанов ще влезе в ново амплоа. Очаква се до дни ръководството на клуба да го обяви и за спортен директор.

Трите Хикса, както още е известен бургаският специалист, ще остане начело и на "жълто-черната" академия. За последно на поста спортен директор се подизава полякът Артур Платек, който напусна още преди официалното оттегляне на Антон Зингаревич.

Новият треньор на Ботев Димитър Димитров намекна вчера, че клубът е взел решение за поста на спортен директор и ще го обяви съвсем скоро. Херо бе категоричен, че на този етап не му трябват повече помощници и сегашният щаб му е напълно достатъчен.
Още по темата: общо новини по темата: 536
19.11.2025
19.11.2025
18.11.2025
18.11.2025
18.11.2025
17.11.2025
предишна страница [ 1/90 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 От Ботев отново се похвалиха с изкуственото слънце на стадиона
 ПФК Ботев: Херо заслужава да усети "жълто-черната" магия от пълните трибуни на най-красивия стадион в България
 Играч на Локо изведе България U15 с капитанската лента при обрат срещу Молдова
 Феновете на Ботев плащат по 15 лева, за да видят на живо дебюта на Херо
 Херо: Този сезон ще боледуваме, не мога да обещая фойерверки! Искам тук да приключи кариерата ми!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: