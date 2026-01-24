Ботев прекрати престоя си в Турция, продължава с лагер в "Коматево" от понеделник

© Отборът на Ботев Пловдив взе решение да прекрати предсрочно подготвителния си лагер в Анталия. Лошите метеорологични условия не позволяват провеждането на нормален тренировъчен и мачов процес, заявиха от "жълто-черния" клуб.



В днешния следобед "канарчетата“ ще имат занимание във фитнеса, след което ще отпътуват за Пловдив.



Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, днес Ботев трябваше да играе контрола с украинския Оболон, но мачът бе отменен заради проливен дъжд и наводнен терен.



Още от понеделник "жълто-черните“ ще бъдат в лагерна обстановка на своята база в "Коматево".



Спортно-техническият щаб реагира мигновено на създалите се обстоятелства и следващата сряда "канарчетата“ ще играят контрола със Спартак Варна в Пловдив.



За края на следващата седмица ще бъде намерен още един опонент, с който ще завърши зимната подготовка на Ботев, уточниха от клуба.