От Ботев поправиха огромния гаф при представянето на Херо

© Plovdiv24.bg По-добре късно, отколкото още по-късно! Явно водени от този принцип, от ПФК Ботев все пак успяха да поправят огромния гаф, който допуснаха снощи при представянето на новия треньор на отбора Димитър Димитров - Херо.



В официалното изявление от ПФК Ботев Пловдив пишеше:



В своята дългогодишна кариера той е шампион на България с Литекс Ловеч, носител на Купата и Суперкупата на България с Черноморец и Лудогорец, както и бивш селекционер на националния отбор на България.



В "жълто-черния" клуб бяха допуснали съществени пропуски при визитката на бургаския специалист - бяха "забравени" шампионските му титли с Левски и Лудогорец. Освен това Херо никога не е печелил нищо с Черноморец. Той има две отличия с Нефтохимик - Купата на професионалната футболна лига (1996 и 1997).



Впоследствие официалното съобщение на ПФК Ботев правилно бе коригирано и в момента изглежда така:



В своята дългогодишна кариера той е шампион на България с Литекс Ловеч, Левски София и Лудогорец Разград, носител на Купата на България с Левски София, както и бивш селекционер на националния отбор на България.



Разбираемо, не се изреждат всички 15 клубни отбори, в които Димитър Димитров е бил треньор.



Под негово ръководство редица отбори постигат най-силните си сезони в историята, а стилът му на работа е символ на дисциплина, тактическа зрялост и силен характер, гласи официалното съобщение на ПФК Ботев.