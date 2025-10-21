ИЗПРАТИ НОВИНА
От Ботев поправиха огромния гаф при представянето на Херо
Автор: Стойчо Генов 09:03
© Plovdiv24.bg
По-добре късно, отколкото още по-късно! Явно водени от този принцип, от ПФК Ботев все пак успяха да поправят огромния гаф, който допуснаха снощи при представянето на новия треньор на отбора Димитър Димитров - Херо.

В официалното изявление от ПФК Ботев Пловдив пишеше:

В своята дългогодишна кариера той е шампион на България с Литекс Ловеч, носител на Купата и Суперкупата на България с Черноморец и Лудогорец, както и бивш селекционер на националния отбор на България.

В "жълто-черния" клуб бяха допуснали съществени пропуски при визитката на бургаския специалист - бяха "забравени" шампионските му титли с Левски и Лудогорец. Освен това Херо никога не е печелил нищо с Черноморец. Той има две отличия с Нефтохимик - Купата на професионалната футболна лига (1996 и 1997).

Впоследствие официалното съобщение на ПФК Ботев правилно бе коригирано и в момента изглежда така:

В своята дългогодишна кариера той е шампион на България с Литекс Ловеч, Левски София и Лудогорец Разград, носител на Купата на България с Левски София, както и бивш селекционер на националния отбор на България.

Разбираемо, не се изреждат всички 15 клубни отбори, в които Димитър Димитров е бил треньор.

Под негово ръководство редица отбори постигат най-силните си сезони в историята, а стилът му на работа е символ на дисциплина, тактическа зрялост и силен характер, гласи официалното съобщение на ПФК Ботев.
