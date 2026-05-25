Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич напълно логично бе изключително щастлив, след като неговият тим спечели дербито на Пловдив, а това се оказа достатъчно за класиране на баража за Европа, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Словенският специалист не пожела да каже кой съперник предпочита в баража, но пък бе категоричен, че отборът му ще бъде готов за него.

Поздравления за двата отбора. Страхотен ден за нас. Днес ще празнуваме, а утре ще мислим за това, което предстои. Футболистите ми имат страхотна енергия. Много съм горд да бъда част от този клуб. Феновете също ни дават страхотна енергия. Който и да ни се падне на баража, ние ще бъдем готови,
заяви наставникът на "черно-белите" след края на дербито на "Лаута".