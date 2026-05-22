ПФК Локомотив Пловдив е домакин на ПФК Ботев Пловдив в дербито от плейофите във втората четворка. Двубоят е насрочен за понеделник (25.05) от 17:45 часа на “Лаута". За първи път в историята това ще е 5-и сблъсък между вечните градски съперници в рамките на един сезон.

Битката за Пловдив този път е от последния плейофен кръг на втората четворка. Със сигурност това е последен мач за сезона за Ботев. Съществува обаче малка вероятност Локомотив да се класира за баража за Европа. За да се случи това, черно-белите трябва да победят в понеделник, но и да се надяват Арда да стори същото срещу Черно море във Варна.

Пропуските са налични онлайн тук, както и в бензиностанции OMV, магазини Технополис, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.

Обновените цени на "Лаута":

Трибуна “Бесика" – 5 евро

Южна трибуна – 5 евро (ще се продават само на касите на “Лаута")

Трибуна "Спортклуб“ – 10 евро

Гости – 5 евро

Работно време на касите на “Лаута":

23.05 – от 11:00 часа до 19:00 часа

24.05 – от 11:00 часа до 19:00 часа

25.05 – от 10:00 часа до края на първото полувреме

Паркингът на територията на комплекса в деня на мачовете ще бъде 1.50 евро.

Всички абонаментни карти важат за тези три срещи!

Деца до 16 години ще влизат безплатно, но трябва да са с ПРИДРУЖИТЕЛ и коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ.