Футболисти и фенове на Локомотив Пловдив отново бяха заедно важно гостуване на отбора. Играчите на треньора Душан Косич благодариха на привържениците за подкрепата им в градското дерби срещу Ботев, което завърши 1:1 на стадион "Христо Ботев". Черно-белите не бяха доволни от равенството, но отидоха пред сектора за гости и по традиция пяха заедно с феновете.

"Благодарим ви! Цял мач бяхте зад нас и ни подкрепяхте! Страст и себераздаване до последния съдийски сигнал! Само Локо!", написаха по този повод от ПФК Локомотив в официалната клубна страница във Фейсбук, където публикуваха и видео.

Гледайте в прикаченото видео емоциите в "черно-бяло" след края на дербито на стадион "Христо Ботев"!