Фенклубът на Локомотив Пловдив изказа своята подкрепа към капитана на Ботев Тодор Неделев в тежкия за него момент. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, Неделев е със скъсана предна кръстна връзка на коляното и в най-скоро време ще претърпи операция. Халфът се контузи в 33-ата минута на дербито на Пловдив, което бе спечелено на стадион "Христо Ботев" с 2:0 от черно-белите.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

Пожелаваме бързо и пълно възстановяване на Тодор Неделев.

Извън футболните закачки, които неизменно съпътстват вечното съперничество, той винаги е показвал уважение. Точно той беше и един от първите, които приеха да присъстват на бенефиса на Мартин Камбуров.

Именно такива примери изграждат истинския облик на спорта и спортсменството.

Очакваме го скоро отново там, където е мястото му - на терена.