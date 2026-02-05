ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Ботев пусна виртуални билети за дербито, дава всички пари от тях за премия на отбора
Автор: Стойчо Генов 14:08Коментари (0)447
© Plovdiv24.bg
Ръководството на Ботев пусна виртуални билети за предстоящия четвъртфинал за Купата на България срещу градския си съперник Локомотив. От "жълто-черния" клуб обявиха, че всички средства, събрани от продажбата, ще бъдат предоставени като премия на отбора.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:

Ботевисти,

Поради ограничения брой предоставени билети и огромния интерес от желаещи да подкрепят отбора в градското дерби с Локомотив, много от вас няма могат да бъдат на стадиона.

Но това не означава, че няма да бъдете с отбора.

Това е вашият начин да покажете съпричастност, подкрепа и ясно да заявите кой е отборът на Пловдив.

ПФК Ботев Пловдив обявява кампания за закупуване на ВИРТУАЛНИ БИЛЕТИ за дербито с Локомотив Пловдив. Билетите са налични онлайн тук, както и във фен магазина на "Колежа“.

Цена на виртуалния билет: 10 евро

Краен срок: 12.02 до 15:00 часа

Всички събрани средства – 100% – ще бъдат предоставени като премия на треньорския щаб и футболистите при класиране за полуфинал.

Кампанията се провежда под наслов:

"Ботев ще прегъне. Ще прегърне купата!“

Не всички от вас ще могат да са на трибуните,

но ще бъдете заедно с нашите момчета.

Всеки виртуален билет е подкрепа.

Всеки виртуален билет е уважение.

Всеки виртуален билет е вяра.

Ботев не е просто клуб.

Ботев е кауза.

Ботев е Пловдив.
Още по темата: общо новини по темата: 99
30.01.2026
29.01.2026
28.01.2026
26.01.2026
24.01.2026
22.01.2026
предишна страница [ 1/17 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ботев пожела успех на Мъри Стоилов и взе негов футболист за 1 година
 Филипов чу мнението на феновете за Конте и обяви: Пожелавам 3 поредни победи
 Венци Стефанов: Господинът не се обажда, нали е мъжкар? Накрая ще го осъдя!
 Изумително! Илиян Филипов пита фенове дали в Ботев да бъде върнат Антоан Конте
 Още двама от Ботев отидоха в Спартак (Варна), единият от тях за постоянно
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: