Ботев пусна виртуални билети за дербито, дава всички пари от тях за премия на отбора

© Plovdiv24.bg Ръководството на Ботев пусна виртуални билети за предстоящия четвъртфинал за Купата на България срещу градския си съперник Локомотив. От "жълто-черния" клуб обявиха, че всички средства, събрани от продажбата, ще бъдат предоставени като премия на отбора.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:



Ботевисти,



Поради ограничения брой предоставени билети и огромния интерес от желаещи да подкрепят отбора в градското дерби с Локомотив, много от вас няма могат да бъдат на стадиона.



Но това не означава, че няма да бъдете с отбора.



Това е вашият начин да покажете съпричастност, подкрепа и ясно да заявите кой е отборът на Пловдив.



ПФК Ботев Пловдив обявява кампания за закупуване на ВИРТУАЛНИ БИЛЕТИ за дербито с Локомотив Пловдив. Билетите са налични онлайн тук, както и във фен магазина на "Колежа“.



Цена на виртуалния билет: 10 евро



Краен срок: 12.02 до 15:00 часа



Всички събрани средства – 100% – ще бъдат предоставени като премия на треньорския щаб и футболистите при класиране за полуфинал.



Кампанията се провежда под наслов:



"Ботев ще прегъне. Ще прегърне купата!“



Не всички от вас ще могат да са на трибуните,



но ще бъдете заедно с нашите момчета.



Всеки виртуален билет е подкрепа.



Всеки виртуален билет е уважение.



Всеки виртуален билет е вяра.



Ботев не е просто клуб.



Ботев е кауза.



Ботев е Пловдив.