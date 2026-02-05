|
|Ботев пусна виртуални билети за дербито, дава всички пари от тях за премия на отбора
Ръководството на Ботев пусна виртуални билети за предстоящия четвъртфинал за Купата на България срещу градския си съперник Локомотив. От "жълто-черния" клуб обявиха, че всички средства, събрани от продажбата, ще бъдат предоставени като премия на отбора.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:
Ботевисти,
Поради ограничения брой предоставени билети и огромния интерес от желаещи да подкрепят отбора в градското дерби с Локомотив, много от вас няма могат да бъдат на стадиона.
Но това не означава, че няма да бъдете с отбора.
Това е вашият начин да покажете съпричастност, подкрепа и ясно да заявите кой е отборът на Пловдив.
ПФК Ботев Пловдив обявява кампания за закупуване на ВИРТУАЛНИ БИЛЕТИ за дербито с Локомотив Пловдив. Билетите са налични онлайн тук, както и във фен магазина на "Колежа“.
Цена на виртуалния билет: 10 евро
Краен срок: 12.02 до 15:00 часа
Всички събрани средства – 100% – ще бъдат предоставени като премия на треньорския щаб и футболистите при класиране за полуфинал.
Кампанията се провежда под наслов:
"Ботев ще прегъне. Ще прегърне купата!“
Не всички от вас ще могат да са на трибуните,
но ще бъдете заедно с нашите момчета.
Всеки виртуален билет е подкрепа.
Всеки виртуален билет е уважение.
Всеки виртуален билет е вяра.
Ботев не е просто клуб.
Ботев е кауза.
Ботев е Пловдив.
