Илиян Филипов: Чалга и проститутки в коридора, Крушарски се закани да ни изхвърли в "Б" група
Автор: Стойчо Генов 17:26
©
Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов обвини собственика на Локомотив Христо Крушарски, че се е заканил да направи така, че "канарчетата" да отидат във Втора лига.

Бизнесменът заяви, че коридора, където са съблекалните на "Лаута" е имало "чалги, проститутки".

Ето какво заяви Илиян Филипов след края на прекратеното пловдивско дерби:

Празникът напълно се развали! Наумов известно времче е бил в комоцио. Аз не съм доктор, но казах, че смяна не мога да направя. Докторите бяха категорични, че той не може да продължи, при положение, че е бил в комоцио. Моето желание е първо да гледам здравето на футболистите.

Може би 1000 пъти да хвърлят тази бутилка, няма да уцелят Даниел в главата, но просто лошо стечение на обстоятелствата. От Локомотив ми казаха да направим смяна, но аз ги попитах, ако те бяха на мое място, щяха ли да направят? Да вкарат третия си вратар, защото титулярът е бил ударен с бутилка.

Господин Крушарски ми каза, че щял да направи така, че Ботев да отиде в Б група. Чалги, проститутки имаше тук в коридора. Няма значение, явно той командва футбола в България. Каза, че ще направи така, че Ботев ще отиде в Б група, окей, нека да го видим.

Искам да е ясно - изобщо не търсим служебни 3 точки.
Един сериозен президент,не би коментирал такива неща.Явно,че не сте такъв,а само един "ЗАПАЛЯНКО"При Вас организацията на клуба е нулева.Оправете я,ако можете,защото отбора загива.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Статистика: