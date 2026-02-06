ИЗПРАТИ НОВИНА
Илиян Филипов даде 10 000 евро за виртуален билет в дербито
Автор: Стойчо Генов 08:47Коментари (1)549
© Plovdiv24.bg
Финансовият благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов закупи виртуален билет за дербито с Локомотив, който е на стойност 10 000 евро, провери Plovdiv24.bg. Бизнесменът сам показа пропуска в личния си профил във Фейсбук с краткия текст "Ето моят скромен принос".

Както вече информирахме читателите си, от ПФК Ботев обявиха, че всички средства, събрани от продажбата на виртуални билети, ще бъдат предоставени за премия на отбора за двубоя на "Лаута".

Още 73 виртуални билета бяха закупени от привърженици на Ботев в първия ден от кампанията.

Ето какво написаха по темата от "жълто-черния" клуб:

Първи ден от кампанията с виртуални билети за дербито с Локомотив!

1 билет на стойност 10 000 евро

73 билета по 10 евро

Всички събрани средства ще бъдат предоставени като премия на отбора при класиране на полуфинала!

Подкрепи Ботев. Подкрепи Пловдив.
