Ръководството на Ботев за втори път в рамките на няколко часа днес предупреди привържениците да дойдат по-рано на трибуните за дербито на Пловдив срещу Локомотив. Това стана първо чрез официална публикация за организацията на мача, а сега и с ново съобщение в официалната клубна страница във Фейсбук.

Най-интересният за футболен Пловдив мач започва утре вечер в 20,30 часа на стадион "Христо Ботев".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса новото съобщение на ПФК Ботев:

Вратите на стадиона ще отворят в 18:30 часа в сряда!

Елате максимално рано – отборът се нуждае от вашата подкрепа още от загрявката!

Заредете телефоните си, за да запечатате шоуто преди първия съдийски сигнал!

Вземете билетите си предварително – на kolezha.bg и на касите на стадиона!