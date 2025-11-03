ИЗПРАТИ НОВИНА
"Трибуна Бесика": Когато отидете на откраднатия от комунистите стадион "Св. Августин", моментално ли ставате жени?
Автор: Стойчо Генов 19:35
©
Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Трибуна Бесика" изчакаха да отмине първоначалната истерия около прекратеното в събота градско дерби и днес излязоха със своя позиция.

"Черно-белите" запалянковци използваха официалната си страница във Фейсбук, където обявиха, че осъждат вандализма и хвърлянето на бутилки, но призоваха и за справедливо и прозрачно наказание.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на "Трибуна Бесика":

Si vis pacem, para bellum.

Наслушахме се и се нагледахме на "специалисти“. Всеки втори неграмотник реши да дава мнение и да обяснява какви трябвало да бъдат наказанията. Имаме един реторичен въпрос - когато отидете на откраднатия от комунистите стадион "Св. Августин“, моментално ли ставате жени или има някакъв преходен период и обучение при падишаха?!

Ударихте Луков и Томов; на едно от дербитата едва не извадихте окото на момче на стария "Спортклуб“. От влизането на футболистите за съботното дерби започнахте с бомбите… Нито веднъж не поискахме прекратяване на мача. На стадион “Локомотив" възпитаваме мъже - преди големите мачове им припомняме, че ако трябва ще пролеят и част от своята кръв, но нямат право да се предават.

Осъждаме вандализма и хвърлянето на бутилки. Провели сме десетки разговори: с вандалски прояви не доказваме нищо. Нашата битка е честна - на улицата и на поляната, с голи ръце.

Призоваваме за справедливо и прозрачно наказание; всяко решение, взето под външен натиск или шантаж, ще доведе до ненужна ескалация и напрежение в града ни.

Категорично заявяваме, че НЕ одобряваме хвърлянето на бутилки и другите вандалски прояви.
Жалки лъжливи фенове! Дайте видео да видят всички как беше ударен Луков в Коматево. Всичко при вас е лъжи. 85360:4, 100 000 лева глоба и 5 мача без потници.
+1
 
 
Поклон!Това са пловдивски отбори и уважението между тях не е спирало.Всичко друго е чуждо на Пловдив!Ей дърт съм и помня как се уважаваха ИГРАЧИТЕ от двата отбора.В живота си бяха близки и се уважаваха,и помагаха.Не давайте ФАНДЪК на софиянци.Всичко пресилено е не естествено.Обичай от сърце,но не мрази със сърцето!
+1
 
 
E...и...и ако,решението,каквото и да е,не ви отърва,какво,какво ще направите,олигофрени...и едните и другите...какво ще стане,какво ще се случи..малоумници,земята ли ще спре да се върти бе мърльовци.....хайде,пишете,какво ще стане....пишете само,за поляни и за бой....пуста полиция,бой,по вас,който където ви хване..с възпитателна цел..бой и ден и нощ..и ще станете хора...преди да ви забранят да влизате на стадионите,трябва да ви скапят от бой...ама..Бой...бой ,нещастници
