"Трибуна Бесика": Когато отидете на откраднатия от комунистите стадион "Св. Августин", моментално ли ставате жени?

© Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Трибуна Бесика" изчакаха да отмине първоначалната истерия около прекратеното в събота градско дерби и днес излязоха със своя позиция.



"Черно-белите" запалянковци използваха официалната си страница във Фейсбук, където обявиха, че осъждат вандализма и хвърлянето на бутилки, но призоваха и за справедливо и прозрачно наказание.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на "Трибуна Бесика":



Si vis pacem, para bellum.



Наслушахме се и се нагледахме на "специалисти“. Всеки втори неграмотник реши да дава мнение и да обяснява какви трябвало да бъдат наказанията. Имаме един реторичен въпрос - когато отидете на откраднатия от комунистите стадион "Св. Августин“, моментално ли ставате жени или има някакъв преходен период и обучение при падишаха?!



Ударихте Луков и Томов; на едно от дербитата едва не извадихте окото на момче на стария "Спортклуб“. От влизането на футболистите за съботното дерби започнахте с бомбите… Нито веднъж не поискахме прекратяване на мача. На стадион “Локомотив" възпитаваме мъже - преди големите мачове им припомняме, че ако трябва ще пролеят и част от своята кръв, но нямат право да се предават.



Осъждаме вандализма и хвърлянето на бутилки. Провели сме десетки разговори: с вандалски прояви не доказваме нищо. Нашата битка е честна - на улицата и на поляната, с голи ръце.



Призоваваме за справедливо и прозрачно наказание; всяко решение, взето под външен натиск или шантаж, ще доведе до ненужна ескалация и напрежение в града ни.



Категорично заявяваме, че НЕ одобряваме хвърлянето на бутилки и другите вандалски прояви.