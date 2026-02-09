ПФК Ботев: Поредно некомпетентно и безотговорно поведение на хората в БФС

© ПФК Ботев Пловдив излезе с втора декларация в рамките на днешния ден. Този път реакцията на "жълто-черния" клуб е свързана с изненадващото решение на Спортно-техническата комисия да изтегли с два часа и половина по-рано градското дерби срещу Локомотив.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на ПФК Ботев:



ПФК Ботев Пловдив изразява острото си несъгласие и възмущение от решението на БФС да промени часа на дербито Локомотив – Ботев днес в 16:00 ч., с мотив "по изискване на полицията“.



Категорично заявяваме, че в публичното пространство липсва каквато и да е яснота кога полицията е уведомила БФС за подобно изискване. По наша информация писмото от полицията, адресирано до БФС, е постъпило във футболната централа преди 7 дни, но очевидно са били необходими цели седем дни, за да бъде прочетено и да се вземе решение.



Задаваме напълно логични и основателни въпроси към ръководството на БФС:



Какво правим с феновете, които вече са си закупили билети и са на работа?



Тези хора трябва ли да напускат работните си места, за да присъстват на мача?



Или за БФС няма абсолютно никакво значение дали по стадионите ще има фенове?



Подобно отношение показва пълна липса на уважение към привържениците – хората, заради които футболът изобщо съществува. Смяната на часа 72 часа преди мача, при това в работен ден, и насрочването му за 15:30 ч., е пример за поредното некомпетентно и безотговорно поведение на хората, работещи във футболната централа.



Това не е изолиран случай, а част от поредица решения, които системно вредят на българския футбол, на клубовете и най-вече на феновете. Настояваме за яснота, прозрачност и отговорност при вземането на подобни решения, защото в противен случай става ясно, че интересът на запалянковците е последното, което вълнува БФС.