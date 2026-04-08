Главният треньор и ръководител на боксов клуб "Лаута Арми" (Пловдив) Арман Хакобян отправи призив за спортсменство към феновете преди днешното градско дерби между Ботев и Локомотив. Двубоят започва в 20,30 часа на стадион "Христо Ботев". Специалистът, който никога не е криел пристрастията си към "черно-белия" футболен клуб, се обърна със специални препоръки и към състезателите на БК "Лаута Арми".
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса призива, който Арман Хакобян направи чрез официалната страница на боксов клуб "Лаута Арми":
Днес е дербито на Пловдив - Ботев срещу Локомотив!
С една молба към всички фенове: бъдете разумни. Това е спорт – нека има спортсменство на терена и уважение извън стадиона.
Към всички от Боксов клуб Lauta Army - бъдете пример! Покажете дисциплина, характер и уважение!
Успех на нашия любим Локомотив!
Теодор Трифонов1985
преди 1 ч. и 25 мин.
Правилно, респект
