Главният треньор и ръководител на боксов клуб "Лаута Арми" (Пловдив) Арман Хакобян отправи призив за спортсменство към феновете преди днешното градско дерби между Ботев и Локомотив. Двубоят започва в 20,30 часа на стадион "Христо Ботев". Специалистът, който никога не е криел пристрастията си към "черно-белия" футболен клуб, се обърна със специални препоръки и към състезателите на БК "Лаута Арми".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса призива, който Арман Хакобян направи чрез официалната страница на боксов клуб "Лаута Арми":

Днес е дербито на Пловдив - Ботев срещу Локомотив!

С една молба към всички фенове: бъдете разумни. Това е спорт – нека има спортсменство на терена и уважение извън стадиона.

Към всички от Боксов клуб Lauta Army - бъдете пример! Покажете дисциплина, характер и уважение!

Успех на нашия любим Локомотив!