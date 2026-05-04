Ръководството на Локомотив Пловдив отправи емоционално послание към привържениците на отбора след вчерашната победа над вечния съперник Ботев с 2:0 в градското дерби. Черно-белите използваха официалната си страница във Фейсбук, за да благодарят за силната подкрепа. От клуба публикуваха няколко видеа и снимки от радостта пред сектора за гости на стадион "Христо Ботев".

Това бе първа победа на Локомотив на бул. "Източен" 10 от 18 години насам, а след изграждането на новото съоръжение активът на "черно-белите" е една победа и 3 равенства от общо 4 дербита.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса какво написаха от ПФК Локомотив:

Не спечелихме сами - спечелихме заедно!

Благодарим Ви за невероятната подкрепа, енергия и вяра до последната минута. Вие сте нашата сила!

Продължаваме напред! Имаме още работа за вършене!

Само Локо!

Пловдив е само “черно-бял"!