Фенклубът на Локомотив Пловдив отправи важно послание към "черно-бялата" общност, видя Plovdiv24.bg. То е свързано с днешния мач срещу градския съперник Ботев. Дерби №123 на Пловдив започва в 16,15 часа на стадион "Христо Ботев". "Черно-белите" привърженици се събират в 14 часа на "Лаута", откъдето ще тръгне шествието им към стадиона.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

Локомотивци,

Предстои ни поредното дерби - моментът, в който отново трябва да покажем кой е истинският любимец на Пловдив.

Нашата сила е на трибуните, в сърцата и в безрезервната подкрепа към черно-бялата идея.

Нека бъдем заедно, по-силни от всякога, и да покажем, че Пловдив е черно-бял!

За Локомотив! За Пловдив!

14:00 ч., всички на Лаута!