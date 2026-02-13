© Plovdiv24.bg виж галерията Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов отново предпочете социалната мрежа, за да направи първия си коментар след загубата от Локомотив с 0:1 в дербито на Пловдив. Бизнесменът написа емоционален пост в една от големите "жълто-черни" групи във Фейсбук, където признава, че се чувства предаден.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса коментара на Илиян Филипов:



Днес загубихме.



Загубихме, защото не разбрахме, че това беше мачът на сезона. В такива двубои не се играе просто футбол – играе се за чест, за клуб, за всички, които стоят зад емблемата.



Имам много критики. Към футболистите. Към треньорския щаб. Към ръководството. И към себе си.



Тази вечер се чувствам предаден. Защото се опитваме да правим всичко възможно, за да има стабилност, ред и перспектива в клуба. И когато вложиш всичко от себе си, а получиш шамар, боли.



Прочетох много от вашите коментари. Разбирам разочарованието. То е нормално. Но няма да приема внушенията, че целта ми е просто да напълня стадиона, а с такава игра няма да има хора.



Ботев не е мой клуб. Ботев е на всички нас. И стадионът не се пълни заради мен – пълни се заради любовта към жълто-черната идея.



И нека бъда ясен – аз не съм собственик и не притежавам нито една акция. Дойдох в най-тежкия момент, за да спася Ботев от фалит и да нормализирам финансовото състояние на клуба. Това беше и остава единствената ми цел.



В нито една минута няма да остана, ако разбера, че не съм желан от масата фенове. Ботев не е личен проект. Ботев е общност.



Лесно е да абдикираш, когато любимият ти клуб е в трудност. Лесно е да се отдръпнеш. Аз няма да го направя. Надявам се и много от вас да не го направят.



Преди седем месеца клубът беше на ръба на фалита. Това удобно се забравя. Изправихме се. Заедно. И ще продължим да се изправяме – пак заедно.



Да, всички носим вина. Аз. Ръководството. Треньорите. Играчите. Но отговорността не е бягство. Отговорността е действие.



