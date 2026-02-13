ИЗПРАТИ НОВИНА
Филипов: Чувствам се предаден! Няма да остана и минута, ако разбера, че не съм желан от масата фенове!
Автор: Стойчо Генов 09:14
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов отново предпочете социалната мрежа, за да направи първия си коментар след загубата от Локомотив с 0:1 в дербито на Пловдив. Бизнесменът написа емоционален пост в една от големите "жълто-черни" групи във Фейсбук, където признава, че се чувства предаден.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса коментара на Илиян Филипов:

Днес загубихме.

Загубихме, защото не разбрахме, че това беше мачът на сезона. В такива двубои не се играе просто футбол – играе се за чест, за клуб, за всички, които стоят зад емблемата.

Имам много критики. Към футболистите. Към треньорския щаб. Към ръководството. И към себе си.

Тази вечер се чувствам предаден. Защото се опитваме да правим всичко възможно, за да има стабилност, ред и перспектива в клуба. И когато вложиш всичко от себе си, а получиш шамар, боли.

Прочетох много от вашите коментари. Разбирам разочарованието. То е нормално. Но няма да приема внушенията, че целта ми е просто да напълня стадиона, а с такава игра няма да има хора.

Ботев не е мой клуб. Ботев е на всички нас. И стадионът не се пълни заради мен – пълни се заради любовта към жълто-черната идея.

И нека бъда ясен – аз не съм собственик и не притежавам нито една акция. Дойдох в най-тежкия момент, за да спася Ботев от фалит и да нормализирам финансовото състояние на клуба. Това беше и остава единствената ми цел.

В нито една минута няма да остана, ако разбера, че не съм желан от масата фенове. Ботев не е личен проект. Ботев е общност.

Лесно е да абдикираш, когато любимият ти клуб е в трудност. Лесно е да се отдръпнеш. Аз няма да го направя. Надявам се и много от вас да не го направят.

Преди седем месеца клубът беше на ръба на фалита. Това удобно се забравя. Изправихме се. Заедно. И ще продължим да се изправяме – пак заедно.

Да, всички носим вина. Аз. Ръководството. Треньорите. Играчите. Но отговорността не е бягство. Отговорността е действие.

Ашкоолсун хер Ханцунг фон Плейн ти си нашийът фюрир дъгуевъ. Ма саму кък пузна ризилтата ут мачъ ...
-1
 
 
Г-н Филипов,това което давате за "Ботев"заслужава само адмирации.Но явно не разбирате,че колкото по-малко говорете,ще е по-добре за отбора.Стига с тези декларации,изявления и т.н.Нека обстановката да е нормална и тогава се изказвайте.Аман от специалисти по всичко!!!Успех на "Ботев"
0
 
 
Първо пета, после 6:0, а сега крачол. Гаврата продължава, края не се вижда
+1
 
 
Сега почва филма, Многострадалната Геновева. Краниста е за Оскар. Дакато не спре с тези декларации и реване, съдбата няма да му донесе победа, да си го знае. Ще страда още много той и отборчето му.
+1
 
 
Сега почва филма, Многострадалната Геновева. Краниста е за Оскар. Дакато не спре с тези декларации и реване, съдбата няма да му донесе победа, да си го знае. Ще страда още много неговото отборче.
преди 1 ч. и 21 мин.
-2
 
 
Айде започва се с излишните драми. Нищо кой знае какво не е станало. На Ботев му трябва време да се сработи. А и трябва да си сляп за да не се забележе доминацията на отбора вчера. Очевидно е, че се свири против Ботев, но за съжаление това статукво докато не дойде нормално правителство, няма да се оправи. И да добавя, че липсваше много късмет. Просто буферите имаха късмет и им се свири нередовен гол. Това е. Предполагам, че чувството да паднеш от отбор, който не може да направи повече от 3 последователни паса без грешка е гадно, но не е края на света.
+1
 
 
Защо предадохте АнцугЪ! Какво е това безобразие! Бие ви шамари на паркинга, псува ви, че не плащате по 15Е билети, а сега го и обиждате! 1912 неблагодарни селянки не разбраха, че селскиятЪ тарикатЪ е паразит. Безочлив измамник.
